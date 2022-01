Le indagini per le feste a Downing Street sono una condanna politica per Boris Johnson (Di giovedì 27 gennaio 2022) Di solito, una festa è rovinata quando interviene la polizia. In questo caso, la polizia è arrivata un anno e mezzo dopo. Sotto indagine c’è Downing Street, centro di potere del governo conservatore travolto dal partygate. Ad alcune di quelle serate il primo ministro neppure c’era, ma passa l’immagine di un’élite – cioè il contrario di ciò che la nuova classe dirigente dei Tories prometteva di essere – incapace di rispettare le regole e i sacrifici chiesti a un Paese in lockdown. La rilevanza penale dall’inchiesta aperta della polizia metropolitana di Londra è scarsa: al massimo, Boris Johnson rischia una multa. Il suo effetto politico, invece, è già una sentenza. La Metropolitan Police (Met) indagherà sulle violazioni delle restrizioni anti-contagio avvenute nella residenza del premier e, più in generale, a Whitehall, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Di solito, una festa è rovinata quando interviene la polizia. In questo caso, la polizia è arrivata un anno e mezzo dopo. Sotto indagine c’è, centro di potere del governo conservatore travolto dal partygate. Ad alcune di quelle serate il primo ministro neppure c’era, ma passa l’immagine di un’élite – cioè il contrario di ciò che la nuova classe dirigente dei Tories prometteva di essere – incapace di rispettare le regole e i sacrifici chiesti a un Paese in lockdown. La rilevanza penale dall’inchiesta aperta della polizia metropolitana di Londra è scarsa: al massimo,rischia una multa. Il suo effetto politico, invece, è già una sentenza. La Metropolitan Police (Met) indagherà sulle violazioni delle restrizioni anti-contagio avvenute nella residenza del premier e, più in generale, a Whitehall, ...

