“Le cose sessiste che gli uomini mi hanno fatto” | il post di una fotografa di matrimoni

Kim Williams è una fotografa di eventi e su Instagram ha condiviso le cose sessiste che le capitano quotidianamente ai matrimoni, come attenzioni e palpeggiamenti non desiderati sulla pista da ballo. Il post condiviso da Kim Williams su Instagram è diventato virale in poco tempo: si intitola "cose che gli uomini mi hanno fatto ai matrimoni nel 2021". Nel post Williams elenca ogni micro e macroaggressione che subisce ai matrimoni, come palpeggiamenti non desiderati e ripetuti sulla pista da ballo, uomini che le afferrano il collo, chiedono il suo numero durante i discorsi, la toccano sulle braccia, le afferrano la vita, il fondoschiena, tentano di baciarla.

