Le (assurde) giustificazioni di Lorenzoni che ha paragonato i non vaccinati agli ebrei nella Giornata della Memoria (Di giovedì 27 gennaio 2022) "Ricordare serve a non ripetere. Non può limitarsi ad un puro esercizio di stile fine a sé stesso. Purtroppo quel cartello lo vediamo anche ai giorni nostri, ma non solo per entrare nei ristoranti o nei negozi. Viene vietato l'ingresso a chi (non vaccinato per i motivi più personali o vaccinato da più di 6 mesi senza terza dose), deve prendere un treno, un traghetto, un aereo o un autobus per potersi curare da una malattia, per potersi recare al lavoro o poter studiare all'Università". Si giustifica così, con un post su Facebook, il deputato M5s Gabriele Lorenzoni che oggi ha pubblicato un'immagine tratta dal film "La vita è bella" in cui la scritta su un cartello antisemita esposto all'esterno di un negozio viene modificata in modo che si legga "vietato l'ingresso ai non vaccinati e ai cani" invece che "vietato l'ingresso agli ebrei e ai cani".

