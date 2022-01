Lazio, D’Amato: “Omicron al 95%, la Regione resterà zona gialla” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ormai è la variante Omicron la più diffusa nel Lazio. E la percentuale è altissima: il 95%. A confermarlo è l’assessore alla sanità laziale Alessio D’Amato. I dati nella Regione alti e costanti, come nel resto d’Italia. Anche la pressione sugli ospedali ancora non allenta, ma nonostante questo la zona arancione è ancora lontana. D’Amato lo annuncia in una nota: “Nel Lazio la variante Omicron è oramai prevalente al 95% sul totale dei campioni sequenziati. Questo è il dato che emerge dall’analisi preliminare del laboratorio regionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani”. Spiega l’assessore: “I dati preliminari condotti dal SERESMI-Spallanzani (Servizio Regionale delle Sorveglianze delle Malattie Infettive) vedono un valore RT ancora sotto a 1 (0.76) ... Leggi su italiasera (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ormai è la variantela più diffusa nel. E la percentuale è altissima: il 95%. A confermarlo è l’assessore alla sanità laziale Alessio. I dati nellaalti e costanti, come nel resto d’Italia. Anche la pressione sugli ospedali ancora non allenta, ma nonostante questo laarancione è ancora lontana.lo annuncia in una nota: “Nella varianteè oramai prevalente al 95% sul totale dei campioni sequenziati. Questo è il dato che emerge dall’analisi preliminare del laboratorio regionale di riferimento dell’Istituto Spallanzani”. Spiega l’assessore: “I dati preliminari condotti dal SERESMI-Spallanzani (Servizio Regionale delle Sorveglianze delle Malattie Infettive) vedono un valore RT ancora sotto a 1 (0.76) ...

