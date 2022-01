Lazetic e l' idolo Ibra | alla Stella Rossa aveva la foto di Zlatan sull' armadietto

Advertising

Di sicuro glielo dirà. Magari non subito, ma quando entrerà un po' più in confidenza. 'Ibra, sai che alla Stella Rossa avevo la tua foto attaccata sull'armadietto?'. Proprio così. Marko, 18 anni, nuovo acquisto dei rossoneri per il futuro, è cresciuto con il modello Zlatan. Stesso ruolo del resto, e stessa fame di arrivare in alto.Di sicuro glielo dirà. Magari non subito, ma quando entrerà un po' più in confidenza. 'Ibra, sai che alla Stella Rossa avevo la tua foto attaccata sull'armadietto?'. Proprio così. Marko, 18 anni, nuovo acquisto dei rossoneri per il futuro, è cresciuto con il modello Zlatan. Stesso ruolo del resto, e stessa fame di arrivare in alto.La Sampdoria, che cerca un giovane per l'attacco dopo l'addio di Ernesto Torregrossa al Pisa, ha fatto un tentativo per inserirlo in rosa chiedendolo in prestito ai rossoneri: no del club di Elliott, ...Arriva dalla Stella Rossa di Belgrado il nuovo giovane attaccante del Milan. La società rossonera, infatti, ha depositato in Lega il contratto di Marko Lazetic, punta classe 2004 che verrà ufficialmen ...