Lazetic al Milan | ora è UFFICIALE | contratto fino al 2026

Advertising

AntoVitiello : AC #Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Marko #Lazetic dall… - Gazzetta_it : Milan, vince il modello Gazidis: niente super colpi e conti a posto - AntoVitiello : Per l'ufficialità di Marko #Lazetic, che ha firmato stasera con il #Milan, bisogna attendere che nelle prossime ore… - apetrazzuolo : UFFICIALE - Milan, ingaggiato Lazetic, indosserà la maglia numero 22 - napolimagazine : UFFICIALE - Milan, ingaggiato Lazetic, indosserà la maglia numero 22 -

Ultime Notizie dalla rete : Lazetic Milan

Il, invece, prende, 18 anni, promessa della Stella Rossa al debutto in serie A. Chi ha ragione? Se guardiamo alle cifre spese e al bilancio sicuramente il, ma non ricordiamo ...... invece, per ildi Pioli. I rossoneri si sono allontanati in classifica dall'Inter, e sul mercato devono accontentarsi del classe 2004proprio nei giorni di Vlahovic e Gosens. E il ...Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo Marko Lazetic dalla Stella Rossa: l'attaccante classe 2004 ha firmato fino al 2026 dopo aver sostenut ...Si aspettava solo la conferma definitiva, giunta poco fa tramite i canali ufficiali del Milan. Il giovane attaccante Marko Lazetic è un nuovo calciatore rossonero. Maldini, Massara e Lazetic ...