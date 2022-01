(Di giovedì 27 gennaio 2022)– Torna l’iniziativa del Comune denominata “Buona” per la valorizzazione della Marina e la promozione della tutela dell’ambiente e del benessere fisico. Con l’ordinanza n. 11 del 25 gennaio 2022 è stato infatti istituito, ogni ultimadei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso autorizzati, Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso, nel tratto dicompreso tra Capoportiere e Rio Martino, dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Viene così realizzata un’e ciclabile di più di quattro chilometri in uno degli angoli più suggestivi della nostra città, tra il lago di Fogliano e il mare, che consentirà a cittadini e cittadine di godere delle bellezze naturali del ...

News_24it : LATINA - Torna l'iniziativa 'Buona Domenica' del Comune di Latina per valorizzare la Marina. Tramite un'ordinanza è… - News_24it : LATINA - Torna l'iniziativa 'Buona Domenica' del Comune di Latina per valorizzare la Marina. Tramite un'ordinanza è… - CorriereCitta : Latina, ‘Buona Domenica’: torna l’isola pedonale sul Lungomare sinistro - RadiOndaBlu : Latina. Isola pedonale sul lungomare sinistro l’ultima domenica del mese - LatinaCorriere : Latina, torna l'isola pedonale sul lato sinistro del lungomare - -

Ultime Notizie dalla rete : Latina isola

pedonale sul lungomare diViene così realizzata un'pedonale e ciclabile di più di quattro chilometri in uno degli angoli più suggestivi della nostra città, tra il lago di Fogliano ...Viene così realizzata un'pedonale e ciclabile di più di quattro chilometri in uno degli angoli più suggestivi della nostra città, tra il lago di Fogliano e il mare, che consentirà a cittadini e ...Torna l’iniziativa del Comune di Latina denominata 'Buona Domenica', pensata per la valorizzazione della Marina e la promozione della tutela dell’ambiente ...Elio Germano è uno degli attori più amati e premiati del panorama italiano. È famoso per film come Il giovane favoloso, L'incredibile storia dell'Isola delle Rose e America Latina, ma anche per essere ...