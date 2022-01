L’annuncio per receptionist e la richiesta della foto in costume, la denuncia partita dai social del Signor Distruggere (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione, ormai, è esplosa sotto gli occhi di tutti. L’annuncio di lavoro per la receptionist che deve mandare, oltre al suo curriculum, la foto in costume per lavorare in un’azienda del Centro direzionale di Napoli (secondo L’annuncio, la Medial Services) è arrivata fin nei palazzi delle istituzioni. Non è bastata la dichiarazione, rilasciata a Repubblica, dell’azienda che ha imputato l’errore a una dipendente inesperta («si è trattato di un errore di un’impiegata inesperta che non conosceva le policy aziendali sulla parità dei sessi»). Non è bastata nemmeno la rimozione delL’annuncio. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha chiesto all’ispettorato del lavoro di effettuare le opportune verifiche. Ancora una volta, sono stati i social network, però, a puntare per ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 27 gennaio 2022) La situazione, ormai, è esplosa sotto gli occhi di tutti.di lavoro per lache deve mandare, oltre al suo curriculum, lainper lavorare in un’azienda del Centro direzionale di Napoli (secondo, la Medial Services) è arrivata fin nei palazzi delle istituzioni. Non è bastata la dichiarazione, rilasciata a Repubblica, dell’azienda che ha imputato l’errore a una dipendente inesperta («si è trattato di un errore di un’impiegata inesperta che non conosceva le policy aziendali sulla parità dei sessi»). Non è bastata nemmeno la rimozione del. Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha chiesto all’ispettorato del lavoro di effettuare le opportune verifiche. Ancora una volta, sono stati inetwork, però, a puntare per ...

Advertising

AlexBazzaro : Annuncio importante. Dopo attenta lettura della rassegna stampa, posso affermare che l’epidemia è finita. O per me… - RadioItalia : #Eurovision2022: voci sempre più insistenti danno per certi i nomi di Alessandro Cattelan e Laura Pausini come cond… - mewsuppasitfpit : Il progetto sta per essere reso pubblico? Mew : Il contratto è stato firmato. Quindi devo aspettare che il PR ch… - BANJ0SALTATO : @acmilan Devo venire io a premere il tasto enter per pubblicare l'annuncio di Lazetic? - news24_inter : #Brazao al #Cruzeiro ????: cosa manca per l'annuncio -