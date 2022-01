L’agenzia dei bugiardi: la trama, il cast e il trailer del film in prima visione su Canale 5 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nella prima serata di giovedì 27 gennaio 2022 Canale5 propone una divertente prima commedia che vede impegnato come protagonista Gianpaolo Morelli, l’iconico Ispettore Coliandro della famosa serie tv. Ne L’agenzia dei bugiardi l’attore è Fred, un talentuoso uomo che pur di tirare a campare crea una agenzia diabolica e tutta da ridere che fornisce alibi ai propri clienti che in realtà sono dei veri e propri traditori seriali ed ormai incalliti. Le cose per il protagonista cambieranno quando si innamorerà della figlia di uno dei suoi più illustri clienti e questo darà il via ad una serie infinita di equivoci nei quali la dicotomia tra bugie e realtà sarà ancora più marcata. Scopri la trama ed il cast della pellicola in onda a partire dalle ore 21:30 ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nellaserata di giovedì 27 gennaio 20225 propone una divertentecommedia che vede impegnato come protagonista Gianpaolo Morelli, l’iconico Ispettore Coliandro della famosa serie tv. Nedeil’attore è Fred, un talentuoso uomo che pur di tirare a campare crea una agenzia diabolica e tutta da ridere che fornisce alibi ai propri clienti che in realtà sono dei veri e propri traditori seriali ed ormai incalliti. Le cose per il protagonista cambieranno quando si innamorerà della figlia di uno dei suoi più illustri clienti e questo darà il via ad una serie infinita di equivoci nei quali la dicotomia tra bugie e realtà sarà ancora più marcata. Scopri laed ildella pellicola in onda a partire dalle ore 21:30 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La Russia considera l'Italia come 'uno dei suoi principali partner economici'. Lo ha detto il presidente Vladimir P… - Agenzia_Ansa : Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi da Covid-19, l'ultima settimana ha visto un'inversione della c… - Agenzia_Ansa : Putin definisce l'Italia come 'uno dei principali partner economici' della Russia in occasione di un incontro onlin… - a_silvestrini : RT @Luca_Gualtieri1: Tra costi di agenzia, spese notarili e tasse l' #Italia è uno dei paesi dove comprare #casa è più caro. #realestate ht… - Stasera_in_TV : CANALE 5: (21:21) L'agenzia dei bugiardi (Film) #StaseraInTV 27/01/2022 #PrimaSerata #l_agenziadeibugiardi @social_mediaset #Canale5 -

Ultime Notizie dalla rete : L’agenzia dei Telefisco 2022, asseverazione e visto sempre obbligatori per il bonus facciate Il Sole 24 ORE