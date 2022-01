La vita è bella, vi ricordate il bambino del film? Ecco come è diventato Giorgio Cantarni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vi ricordate del bambino protagonista con Roberto Benigni nel film La vita è bella? Ecco cosa fa oggi e come è diventato. È una delle opere cinematografiche più belle della storia del cinema, capace di far riflettere, con ironia e semplicità, su uno dei temi più dolorosi e tragici del Novecento. Non è un caso Leggi su youmovies (Di giovedì 27 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Videlprotagonista con Roberto Benigni nelLacosa fa oggi e. È una delle opere cinematografiche più belle della storia del cinema, capace di far riflettere, con ironia e semplicità, su uno dei temi più dolorosi e tragici del Novecento. Non è un caso

Advertising

RadioItalia : 'Questa è la mia storia, questo è il sacrificio che mio padre ha fatto, questo è stato il suo regalo per me.' - La… - NekOfficial : Ringraziamo chi ha dato la vita per consentirci di dire oggi che la vita è bella! . cit. Roberto Benigni… - Tommasolabate : Nella vita non si può aver sostenuto che “abbiamo la Costituzione più bella del mondo” e dire oggi “oddio che spett… - maria_grazia87 : RT @NekOfficial: Ringraziamo chi ha dato la vita per consentirci di dire oggi che la vita è bella! . cit. Roberto Benigni #giornatadellame… - robxxxy : RT @alittlelife_bot: « Sei la persona più bella che abbia mai incontrato in vita mia. » -