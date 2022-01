La stretta delle banche, il Green pass non basta: in zona rossa e arancione si entra solo su appuntamento (Di giovedì 27 gennaio 2022) solo ingressi in banca su appuntamento, e muniti di Green pass, fino al 28 febbraio, nei territori in zona rossa o arancione. La decisione è stata presa dopo la riunione di oggi, 27 gennaio, tra Abi – l’Associazione bancaria italiana – e i sindacati. L’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con appuntamento, «fermo restando che saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela stessa solo per operazioni di cassa», hanno scritto in una nota sulle misure anti Covid. Le banche «hanno adeguato le misure per la salvaguardia della salute e della sicurezza delle lavoratrici e lavoratori e della clientela in banca, alla luce dell’evoluzione della situazione ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022)ingressi in banca su, e muniti di, fino al 28 febbraio, nei territori in. La decisione è stata presa dopo la riunione di oggi, 27 gennaio, tra Abi – l’Associazione bancaria italiana – e i sindacati. L’accesso della clientela alle filiali avverrà con la modalità di prenotazione con, «fermo restando che saranno garantite le esigenze non programmabili della clientela stessaper operazioni di cassa», hanno scritto in una nota sulle misure anti Covid. Le«hanno adeguato le misure per la salvaguardia della salute e della sicurezzalavoratrici e lavoratori e della clientela in banca, alla luce dell’evoluzione della situazione ...

