(Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - "Cosa c'entrano i picciriddi? Perché anche loro? Che gli hanno fatto?". I 'picciriddi', i bambini, sono Alessia di 15 anni e Vincenzo di 11 anni, che Angelo Tardino, lo zio, non ha risparmiato in una furia omicida che si è scatenata alla periferia di, quando l'uomo ha sterminato, insieme a Alessia e a Vincenzo, il proprio fratello Diego e la cognata Alessandra Angela Ballacchino. Poi, ha rivolto l'arma contro se stesso, e ha sparato l'ultimo colpo. È soprattutto di loro, dei "picciriddi", che si parla nel bar Sombrero, punto di ritrovo all'ingresso di una città che vive di mare, con un porto turistico privato importante, e di agricoltura, il cui sviluppo ha fatto fiorire negli anni distese di serre, il cui luccichio al sole si confonde con l'azzurro del mare e inganna gli occhi di chi arriva da Caltanissetta.appartiene alla ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Strage familiare a Licata. Angelo Tardino, prima ha ucciso quattro familiari, tra cui due minori di 15 e 11 anni, e… - repubblica : Licata, l'ultima lite prima della strage: 'A te papà ha dato di più' [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - Corriere : «Confidava alla sua amica del cuore le liti del padre con lo zio» - sulsitodisimone : La strage di Licata affonda le radici nella 'roba' raccontata da Verga - telodogratis : La strage di Licata affonda le radici nella “roba” raccontata da Verga -

Ultime Notizie dalla rete : strage Licata

... il racconto di quei venti, drammatici minuti al cellulare Hanno provato a salvare con una telefonata il vendicatore di. Per evitare che Angelo Tardino si sparasse un colpo in testa, come ...La Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha conferito l'incarico al medico legale per effettuare l'autopsia sulle quattro vittime delladi contrada Safarello a(Ag). Il medico legale comincerà già oggi con gli esami che verranno effettuati nella camera mortuaria dell'ospedale 'San Giovanni di Dio' di Agrigento, ma appare ...Al primo banco della seconda B, al liceo Linares di Licata, professori e compagni di classe hanno deposto due mazzi di rose bianche. Alla lavagna, dentro il disegno di una goccia (che sembra pero’ anc ...Al primo banco della seconda B, al liceo Linares di Licata, professori e compagni di classe hanno deposto due mazzi di rose bianche. Alla lavagna, dentro il disegno di una goccia (che sembra pero’ anc ...