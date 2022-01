La strage delle Caretta caretta in Campania, 15 animali morti in un mese (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Nell'ultimo mese sono circa 15 le tartarughe caretta caretta morte lungo le spiagge della Campania. L'allarme lo lancia l'Area marina protetta di punta Campanella. Dopo il boom di nidi estivi lungo i litorali della regione, con 57 siti di deposizione uova censiti e tutelati e quasi 3mila tartarughine nate, gennaio registra, purtroppo, molti decessi di questi animali, soprattutto nella zona a Nord di Napoli, dove sono più numerose le segnalazioni specie dei volontari dell'Enpa. Ma i numeri potrebbero essere maggiori. "L'inverno è un periodo critico per le tartarughe - sottolineano gli specialisti di Punta Campanella, che coordina sul territorio campano la tutela delle caretta ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Nell'ultimosono circa 15 le tartarughemorte lungo le spiagge della. L'allarme lo lancia l'Area marina protetta di punta Campanella. Dopo il boom di nidi estivi lungo i litorali della regione, con 57 siti di deposizione uova censiti e tutelati e quasi 3mila tartarughine nate, gennaio registra, purtroppo, molti decessi di questi, soprattutto nella zona a Nord di Napoli, dove sono più numerose le segnalazioni specie dei volontari dell'Enpa. Ma i numeri potrebbero essere maggiori. "L'inverno è un periodo critico per le tartarughe - sottolineano gli specialisti di Punta Campanella, che coordina sul territorio campano la tutela...

