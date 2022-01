La riduzione del traffico di auto ha evitato 800mila morti in Europa (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Sono oltre 800 le morti evitate grazie al miglioramento della qualità dell'aria conseguenti alle restrizioni causate dal lockdown in Europa. È quanto afferma uno studio londinese pubblicato su Nature's Scientific Reports. La ricerca, finanziata dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (Ecmwf) per conto del Copernicus atmosphere monitoring service (Cams), è stata guidata da un team di ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine (Lshtm), con i colleghi di Cams. Lo studio ha confrontato le politiche governative di 47 città europee da febbraio a luglio 2020 e ha stimato i cambiamenti nei livelli di inquinamento e il relativo numero di decessi evitati durante la prima ondata di pandemia di Covid-19. Le azioni governative relative allo stop alla libera circolazione, alle attività ricreative e ai viaggi ... Leggi su agi (Di giovedì 27 gennaio 2022) AGI - Sono oltre 800 leevitate grazie al miglioramento della qualità dell'aria conseguenti alle restrizioni causate dal lockdown in. È quanto afferma uno studio londinese pubblicato su Nature's Scientific Reports. La ricerca, finanziata dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio (Ecmwf) per conto del Copernicus atmosphere monitoring service (Cams), è stata guidata da un team di ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine (Lshtm), con i colleghi di Cams. Lo studio ha confrontato le politiche governative di 47 città europee da febbraio a luglio 2020 e ha stimato i cambiamenti nei livelli di inquinamento e il relativo numero di decessi evitati durante la prima ondata di pandemia di Covid-19. Le azioni governative relative allo stop alla libera circolazione, alle attività ricreative e ai viaggi ...

