La ricchezza in Italia si concentra nelle famiglie e lontano dalle attività produttive (Di giovedì 27 gennaio 2022) Nel giorno della quarta votazione per eleggere il presidente della Repubblica manca ancora l'accordo fra i partiti. Il centrodestra si astiene mentre tra i rossogialli si porta molto Sergio Mattarella. Ieri il capo dello stato aveva preso 125 voti, oggi ne raccoglie 166. Un messaggio chiaro, anche se l'ipotesi del bis è stata sempre allontanata dal diretto interessato. A cena parlate dei voti per il presidente, chiaro, ma proviamo a leggere questa situazione anche con la chiave della distribuzione e creazione della ricchezza in Italia e di come si concentra presso le famiglie e lontano dalle attività produttive e dal capitale di rischio. Ci dice qualcosa della nostra attitudine personale e nazionale verso la chiusura, una paura che genera incapacità ...

