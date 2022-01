La presidente del Senato Casellati e la ristrutturazione da 270mila euro del palazzetto di Padova pagata da Viminale e Prefettura (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Prefettura di Padova ha speso 175mila euro – e ha già in preventivo di sborsarne altri 94mila – per la ristrutturazione di un palazzetto del Settecento di Padova di proprietà della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del marito. Lavori che vanno dalla sostituzione degli infissi alla soprelevazione del muro del giardino: il tutto, secondo il nuovo prefetto Raffaele Grassi, per la “messa in sicurezza, a tutela, dell’abitazione del presidente”. Il Domani, che dà la notizia, ha verificato se ci siano precedenti confrontabili. La risposta è no: né per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (nella cui abitazione di Palermo è stato solo installato un allarme) né per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladiha speso 175mila– e ha già in preventivo di sborsarne altri 94mila – per ladi undel Settecento didi proprietà delladelMaria Elisabetta Albertie del marito. Lavori che vanno dalla sostituzione degli infissi alla soprelevazione del muro del giardino: il tutto, secondo il nuovo prefetto Raffaele Grassi, per la “messa in sicurezza, a tutela, dell’abitazione del”. Il Domani, che dà la notizia, ha verificato se ci siano precedenti confrontabili. La risposta è no: né per ildella Repubblica Sergio Mattarella (nella cui abitazione di Palermo è stato solo installato un allarme) né per il ...

