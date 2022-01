La Polonia antiabortista uccide un' altra donna | Agnieszka poteva essere salvata | ma i medici rifiutano l' intervento

Advertising

Globalist.it

Una donna polacca, Agnieszka T, è morta giovedì 25 gennaio a causa del rifiuto da parte dei medici di praticare un aborto nonostante il cuore del feto che portava in grembo si fosse fermato. La donna ...... Presenti in entrambe le fasi dibattimentali come persone offese Tadeusz ebkowski e l'... intolleranza, esclusione che, dilaganti in, sono d'altra parte tutt'altro che sentimenti ...La donna è morta di sepsiper aver portato in grembo i due gemelli che aspettava, entrambi già morti. Ma l'ospedale sostiene che sia morta per 'mucca pazza' ...I due pronunciamenti, uno di dicembre e l’altro di gennaio, sono un segno di speranza per il Paese: i magistrati hanno assolto da accuse pretestuose gli attivisti che, esprimendo la loro libertà di di ...