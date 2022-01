La Polonia alza il muro | avviata la costruzione della barriera anti clandestini Video

Advertising

indigentiattent : @Avvenire_Nei Subito sanzioni alla Polonia chi alza muri vada fuori dall'Europa. - cesarebrogi1 : Migranti, la Polonia alza un muro di 186 chilometri al confine con la Bielorussia. Ecco che cosa sta succedendo - Luce_news : Migranti, la Polonia alza un muro di 186 chilometri al confine con la Bielorussia. Ecco che cosa sta succedendo - VVazzari : Avviata la realizzazione della barriera metallica tra Polonia e Bielorussia. Secondo Varsavia, servirà ad ostacolar… - transnazionale : La Polonia alza la recinzione anti migranti al confine con la Bielorussia #spaziotransnazionale informa -

Il flusso migratorio è di conseguenza aumentato e lae l'Unione europea hanno quindi accusato il regime di Lukashenko di utilizzare i migranti come arma per costringere l'Unione europea a ...La cerniera a est dell'Europa si chiude. Laha avviato la costruzione di una nuova recinzione alla frontiera con la Bielorussia : una barriera lunga 186 km, pari a quasi metà della lunghezza totale del confine, alta cinque metri e mezzo ...“Non possiamo che constatare che la Russia sta diventando una potenza di disequilibrio nel Caucaso, ai confini dell'Europa e in qualche altra regione”, ha spiegato il presidente francese. Se “tutti i ...La Polonia non si fa indietro ed adotta una linea ferrea contro la Bielorussia. Da il via alla costruzione del muro anti profughi.