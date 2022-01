La polizia ha trovato il cadavere all’interno di una valigia vicino alla spazzatura

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Una storia terribile, un bambino di 10 anni che risultava scomparso da ieri, oggi è stato rimorto in unaa una trentina di chilometri da Parigi, nel dipartimento Seine-et-Marne. Unarinvenuta a un centinaio di metri dcasa di famiglia grazie a un cane dell’unità cinofila dei pompieri. Secondo le prime informazioni, il bambino sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. La madre del bambino è attualmente ricercata: si tratta di una donna di 33 anni che era scomparsa insieme al figlio e che lafrancese sta ancora cercando. Si ritiene al momento che possa essere stata lei a uccidere il figlio in casa. Nella serata di ieri, secondo quanto ricostruiscono le cronache locali, era stato il marito e padre del bambino a segnalare la loro scomparsa. Rientrando in ...

La sta cercando la madre. La donna, 33 anni, si stava separando dal marito. E' lei la principale sospettata dell'omicidio del piccolo. Per gli investigatori il bambino è stato ucciso a casa.