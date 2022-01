La persona giusta per unire gli italiani è Gianni Morandi, mandiamolo al Colle (non solo a Sanremo) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il volume sui caratteri italiani della storia d’Italia Einaudi conta mille e sessantaquattro pagine, quindi ora non è che io mi metto qui e vi riassumo in cinquanta righe lo spettacolo di Gianni Morandi, che è la storia d’Italia. Gianni Morandi è nato nel 1944, figlio d’un ciabattino di Monghidoro, un paesino fuori Bologna dove c’erano solo le elementari. Per continuare gli studi bisognava andare a Bologna, ma il padre diceva «Se vai a Bologna diventi delinquente». È una delle cose che racconta a teatro, in uno spettacolo in cui racconta la sua vita. L’altra sera sono tornata a vederlo, due anni dopo. La domenica in cui l’avevo visto, due anni fa, Stefano Bonaccini vinceva le elezioni regionali, e le Sardine parevano qualcosa di cui tener conto. Poi le repliche sono state interrotte ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il volume sui caratteridella storia d’Italia Einaudi conta mille e sessantaquattro pagine, quindi ora non è che io mi metto qui e vi riassumo in cinquanta righe lo spettacolo di, che è la storia d’Italia.è nato nel 1944, figlio d’un ciabattino di Monghidoro, un paesino fuori Bologna dove c’eranole elementari. Per continuare gli studi bisognava andare a Bologna, ma il padre diceva «Se vai a Bologna diventi delinquente». È una delle cose che racconta a teatro, in uno spettacolo in cui racconta la sua vita. L’altra sera sono tornata a vederlo, due anni dopo. La domenica in cui l’avevo visto, due anni fa, Stefano Bonaccini vinceva le elezioni regionali, e le Sardine parevano qualcosa di cui tener conto. Poi le repliche sono state interrotte ...

