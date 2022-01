La pandemia ha cambiato le abitudini penalizzando i punti vendita della rete fisica: il 55% oggi gioca online (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – La pandemia ha inevitabilmente cambiato le abitudini di gioco, sia come spesa sia come luoghi di gioco, penalizzando su entrambi i fronti i punti vendita della rete fisica. E’ quanto emerge dalla Ricerca sul settore del Gioco “Analisi delle determinanti del gioco, della sua evoluzione e del rapporto tra gioco legale e illegale” presentato al Senato da Raffaele Oriani, Referente scientifico Progetto di ricerca sul settore del Gioco e Associate Dean della Luiss Business School. Lo riporta l’agenzia Agimeg. Rispetto a prima della pandemia, le persone preferiscono giocare online nel 55% dei casi, nel 34% invece nei ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – Laha inevitabilmenteledi gioco, sia come spesa sia come luoghi di gioco,su entrambi i fronti i. E’ quanto emerge dalla Ricerca sul settore del Gioco “Analisi delle determinanti del gioco,sua evoluzione e del rapporto tra gioco legale e illegale” presentato al Senato da Raffaele Oriani, Referente scientifico Progetto di ricerca sul settore del Gioco e Associate DeanLuiss Business School. Lo riporta l’agenzia Agimeg. Rispetto a prima, le persone preferisconorenel 55% dei casi, nel 34% invece nei ...

Advertising

DavidPuente : Un tweet del 2018 viene utilizzato dai No vax per sostenere che Roberto Burioni abbia cambiato idea sulle vaccinazi… - Lopinionista : La pandemia ha cambiato le abitudini penalizzando i punti vendita della rete fisica: il 55% oggi gioca online… - alessan75653339 : @renata_gili Mi viene da pensare che se da pandemia si passa ad endemia, cioè proprio di particolari zone o popolaz… - Maryljacb : RT @Urielbertolami: I politici di tutto l'Occidente che si son trovati'sotto casa' la gente inferocita per le restrizioni da #Covid_19 han… - francobaietti : Vedete. Ora il nuovo piano dei fan della pandemia è cambiato. Hanno perso contro il virus e il SIERO si è dimostrat… -