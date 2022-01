La madre di Gianmaria Antinolfi | “Belen? Speravo finisse Lui voleva un figlio | lei pensava solo a se stessa”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Ladi, Esmeralda Vetromile, ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena della relazione avuta tra suoe la showgirlRodriguez e ha scagliato una stoccata contro di lei.: lacontroAl Corriere ladiha rivelato per la prima volta di non esser stata una grande estimatrice della liaison sbocciata tra suoe la showgirl argentina durante l’estate 2020 (e durata meno di un batter di ciglia). A suo dire infatti l’ex moglie di Stefano De Martino sarebbe stata fin troppo presa da se, e questo avrebbe potuto finire per ...

Advertising

Loredan18318646 : RT @amiri_lu: La madre di Gianmaria la tocca pianissimo con Solercia ?? #GFvip - amiri_lu : La madre di Gianmaria la tocca pianissimo con Solercia ?? #GFvip - Elica762011 : RT @alinoris: Gianmaria e Federica parlano con Miriana delle famiglie e di segni zodiacali. Quando Fede dice che lei è Acquario, Gian rispo… - angiuoniluigi : RT @fanpage: Gianmaria è diventato un nome noto, grazie alla brevissima relazione avuta con Belén Rodriguez. Esmeralda Vetromile, però, non… - fanpage : Gianmaria è diventato un nome noto, grazie alla brevissima relazione avuta con Belén Rodriguez. Esmeralda Vetromile… -

Ultime Notizie dalla rete : madre Gianmaria

...a me ho pensato...' Tra pochi giorniAntinolfi uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip . Il concorrente campano abbandonerà il programma per motivi lavorativi come confermato dalla, ...LadiAntinolfi ha fatto una rivelazione importante sul figlio: il gieffino voleva mettere su famiglia con Belen Rodriguez nonostante la conoscesse da poco. Per l'imprenditore è stato ...La madre di Gianmaria Antinolfi, Esmeralda Vetromile, ha confessato al Corriere della Sera alcuni retroscena della relazione avuta tra suo figlio e la showgirl Belen Rodriguez e h ...La madre di Gianmaria Antinolfi, Esmeralda Vetromile, ha rivelato al "Corriere del Mezzogiorno": "Da Belen voleva un figlio. Io ho pensato..." ...