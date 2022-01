La Liga dice che il proprietario di Rojadirecta rischia quattro anni di carcere

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Tribunale di La Coruña ravvede gli estremi per avviare un procedimento giudiziario nei confronti deldi, il noto portale che trasmette le dirette streaming degli eventi sportivi più importanti al mondo. Laspagnola – che ritiene di essere stata danneggiata da questa attività via web – ha dichiarato, nella giornata di ieri, la sua soddisfazione per quello che sembra essere l’orientamento dei giudici del Tribunale di Istruzione 1 di La Coruña. Il procedimento coinvolge Igor Seoane Miñán, il fondatore di, la sua società Puerto 80 Projects e altri cinque accusati. Per il fondatore di, sarebbero stati chiestididal procuratore (la difesa de Lae di Mediapro ...

Advertising

Thiarc_ : dice la liga juventus/Inter y la premier es city/liverpool jskdjsjdj - POSTADeportes : Dice Arturo Brizio que si era penal ?? ?? - antoOchoa21 : RT @CamisetaBlancaa: @elchiringuitotv La Liga dice jajajashsjahs - CamisetaBlancaa : @elchiringuitotv La Liga dice jajajashsjahs -

Ultime Notizie dalla rete : Liga dice

Giornalettismo

Fabio Capellola sua sui nuovi equilibri alla Juventus e in Serie A con l'arrivo di Vlahovic, poi Insigne e ... Su Vlahovic c'erano tanti top club, soprattutto in Premier League ma anche in. Il ...Scherzando, il suo coach Vincenzo Santopadre: "Chiedete agli sconfitti da Matteo cosa ne ...00 Juventus - Sampdoria 4 - 1 CALCIO - PREMIER LEAGUE 21:00 Brighton - Chelsea 1 - 1 CALCIO - LA20:...L'attaccante francese, a lungo nei radar bianconeri, lascia Old Trafford dopo sei stagioni e mezzo, ma solo a titolo temporaneo con ingaggio pagato dal club andaluso ...La RFEF avrebbe potuto pianificare le gare dei quarti di finale di Coppa nel weekend del 29-30 gennaio, rispettando così il calendario di Liga La Liga non aveva mai fissato una data per lo svolgimento ...