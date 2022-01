La lettera dell' arcivescovo di Napoli ai preti antimafia | ' Voi non scendete a compromessi | come fanno tanti altri'

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L'di, don Mimmo Battaglia, ha scritto unaa "queiche, in certi territori dove l'unica legge sembra essere quellaa sopraffazione ea violenza, hanno fatto ...

Advertising

fattoquotidiano : Giornata della memoria, la lettera del presidente Anpi Pagliarulo: “Quel che è accaduto può ritornare, l’antifascis… - Gas_Dellaira : Basta con l'ipocrisia, diciamo chiaramente che siamo a questo punto di impasse su veto a Draghi per motivi personal… - ienablinski : RT @Anpinazionale: 'Quel che è accaduto può ritornare, l'antifascismo e l'antinazismo siano fondamento dell'UE' Sul @fattoquotidiano artico… - manuel_y_jesus_ : RT @fratotolo2: Scusandosi per i disagi arrecati ai pazienti senza #supergreenpass, #Pregliasco cancella il provvedimento: “Spero di aver d… - SanSeveroNews : Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta che un nostro giovane concittadino di sedici anni vuole condividere con… -

Ultime Notizie dalla rete : lettera dell

Il Fatto Quotidiano

...del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Comunale li hanno così riportati nella disponibilità'... Si tratta di unaindirizzata al Maire di Tivoli e datata 1810, unaal gonfaloniere di ...... dritta negli occhi e senza piegare la schiena": questo l'incipit della, che prosegue: "...perché con franchezza e 'parresia' non hanno timore a ricordare che la denuncia è l'altra faccia'...Don Mimmo Battaglia: "Preti che dinanzi alla cappa omertosa della sovranità mafiosa non arretrano neanche di un centimetro" ...Su tale questione il presidente della Regione, Francesco Acquaroli e l’assessore alla Ricostruzione, Guido Castelli hanno inviato una lettera congiunta al Capo del Dipartimento ...