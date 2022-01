La Juve che paga i 18 milioni all’agente di Vlahovic sarebbe un altro segnale della crisi del calcio?

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Da giorni siamo costretti ad assistere ad uno spettacolo a dir poco stucchevole. Da Scaroni, da Marotta, da diversi dirigenti delitaliano proviene – come se fosse una specie di campagna comunicativa concordata – un accorato e a tratti miserabile appello alle istituzioni ad “aiutare ilindopo due anni di pandemia”. Vengono perfino fatti dei paragoni quantomeno inopportuni con il mondo dello spettacolo emusica, visto che sono mesi che quasi nessuno riesce ad organizzare un concerto. La differenza più banale con altri settori, però, è che mentre gli imprenditori del sistemacontinuano con la cantilena del governo cattivo che non aiuta i club, contemporaneamente le società paiono proprio non conoscere alcun limite nell’accumulare debiti su debiti. Lo prova, in qualche ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve che

Lagli ha proposto un triennale a sette milioni a stagione o poco più, decisamente al ribasso ... in quelloprobabilmente sarà l'ultimo tentativo di venirsi incontro.In entrata come in uscita perché, come è noto, i due vasi sono assai più comunicantinelle precedenti campagne trasferimenti. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le ...Poi è arrivato il debutto, qualcosa che sognavo da piccolo. In un club come la Juventus. Uno dei primi cinque al mondo. Poi c’è stata la convocazione in Nazionale: tutto incredibile". Per il 18enne "è ...Sullo svedese c'è l'interesse della squadra inglese, che però non va oltre una richiesta di prestito: soluzione che alla Juve starebbe bene solo in presenza di un impegno al riscatto su cifre ...