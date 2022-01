“La gravidanza potrebbe influire sull’assunzione?” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Buonasera, sono risultata in graduatoria utile per assunzione a tempo indeterminato presso Poste Italiane, mansione portalettere. Non ho ancora firmato il contratto e potrei essere all’inizio di una gravidanza. L’assunzione è legata “alla piena idoneità allo svolgimento dell’attività cui l’assunzione si riferisce, per le attività di recapito anche relativamente alla guida di tutti i mezzi aziendali impiegati nella medesima attività, nonché al possesso dei requisiti soggettivi previsti a tal fine dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti” (come da accordo sindacale). Il possibile stato di gravidanza può inficiare la mia assunzione? Da un punto di vista legale in che modo sono tutelata? Grazie. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 27 gennaio 2022) Buonasera, sono risultata in graduatoria utile per assunzione a tempo indeterminato presso Poste Italiane, mansione portalettere. Non ho ancora firmato il contratto e potrei essere all’inizio di una. L’assunzione è legata “alla piena idoneità allo svolgimento dell’attività cui l’assunzione si riferisce, per le attività di recapito anche relativamente alla guida di tutti i mezzi aziendali impiegati nella medesima attività, nonché al possesso dei requisiti soggettivi previsti a tal fine dalle disposizioni legislative tempo per tempo vigenti” (come da accordo sindacale). Il possibile stato dipuò inficiare la mia assunzione? Da un punto di vista legale in che modo sono tutelata? Grazie. L'articolo proviene daOnLine.

valenti23188289 : Qualcuno potrebbe gentilmente fornirmi, sempre che esistano, dati sulla #vaccinazione di donne in #gravidanza e sug… - JustLeilah : @AlexanderHav Che.. potrebbe essere una gravidanza a rischio.. - Cardioinfo_it : La presenza di ipertensione o preeclampsia in gravidanza potrebbe associarsi a un rischio maggiore di ictus per il… - Frances_Mengela : @gaiamagenis Diciamo che sarebbe a settembre ed il mio compleanno a gennaio… quindi potrebbe essere che è l’inizio inizio della gravidanza - freedom8315 : RT @COM7903LELLO: @barbarab1974 @FNOMCeO @MinisteroSalute Ma quale confronto, ieri sera a contro corrente il dottore stava spiegando che un… -