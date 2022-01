La Formula 1 correrà a Singapore fino al 2028 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Gran Premio di Singapore di Formula 1, tornato in calendario nel 2022 dopo un’assenza di due anni a causa della pandemia, è stato prorogato di sette anni fino al 2028. Primo appuntamento sarà il 2 ottobre 2022. “Il circuito di Marina Bay ha ospitato la prima gara notturna nella storia della F1 nel 2008 e Singapore non ha mai smesso di entusiasmare tifosi, team e piloti allo stesso modo – le parole del presidente della F1, Stefano Domenicali – . Questa estensione fa parte del nostro impegno a lungo termine per continuare a sviluppare lo sport in Asia”. Così come Singapore, anche altri circuiti su cui non si è corso a causa del COVID stanno cercando, di concerto con la F1, di rinnovare i propri contratti per garantire un futuro a lungo termine nella categoria. Considerando che la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Gran Premio didi1, tornato in calendario nel 2022 dopo un’assenza di due anni a causa della pandemia, è stato prorogato di sette annial. Primo appuntamento sarà il 2 ottobre 2022. “Il circuito di Marina Bay ha ospitato la prima gara notturna nella storia della F1 nel 2008 enon ha mai smesso di entusiasmare tifosi, team e piloti allo stesso modo – le parole del presidente della F1, Stefano Domenicali – . Questa estensione fa parte del nostro impegno a lungo termine per continuare a sviluppare lo sport in Asia”. Così come, anche altri circuiti su cui non si è corso a causa del COVID stanno cercando, di concerto con la F1, di rinnovare i propri contratti per garantire un futuro a lungo termine nella categoria. Considerando che la ...

F1, accordo con Gp Singapore: si correrà fino al 2028 compreso L'accordo è stato raggiunto dopo che è stata concordata una proroga pluriennale tra Singapore GP Pte Ltd, Singapore Tourism Board e Formula 1.

