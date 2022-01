La fiera delle illusioni – Nightmare Alley, la recensione: le bugie che ci raccontiamo (Di giovedì 27 gennaio 2022) La recensione de La fiera delle illusioni - Nightmare Alley: Guillermo del Toro adatta un celebre romanzo degli anni Quaranta, dando vita a un noir oscuro, torbido e affascinante, che riflette sui meccanismi della messa in scena. Se il cinema fosse un circo, Guillermo del Toro sarebbe un bravo equilibrista. Un funambolo sempre sospeso tra realtà e immaginazione, palcoscenico e platea, verità e farsa. Il regista nato nella terra di confine per eccellenza (il Messico) ha fatto proprio dei labili confini il suo tratto distintivo. In questa recensione de La fiera delle illusioni cammineremo lungo il filo sottile sul quale Del Toro ha costruito questo noir oscuro, torbido e decadente. Un'opera dalla confezione impeccabile, ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lade La: Guillermo del Toro adatta un celebre romanzo degli anni Quaranta, dando vita a un noir oscuro, torbido e affascinante, che riflette sui meccanismi della messa in scena. Se il cinema fosse un circo, Guillermo del Toro sarebbe un bravo equilibrista. Un funambolo sempre sospeso tra realtà e immaginazione, palcoscenico e platea, verità e farsa. Il regista nato nella terra di confine per eccellenza (il Messico) ha fatto proprio dei labili confini il suo tratto distintivo. In questade Lacammineremo lungo il filo sottile sul quale Del Toro ha costruito questo noir oscuro, torbido e decadente. Un'opera dalla confezione impeccabile, ...

Advertising

ReteGenova : La fiera delle illusioni – Nightmare Alley - HorrorItalia24 : La fiera delle illusioni – il nuovo film di Guillermo Del Toro - GSqueri : RT @BolognaFiere: La nuova #mobilità del XXI secolo va in scena a #Bologna #BolognaFiere da 25 a 28 maggio con #Autopromotec2022, la fiera… - GSqueri : RT @BolognaFiere: Nel 2022 la fiera delle #Costruzioni #Saie ritorna a #Bologna #BolognaFiere, dal 19 al 22 ottobre! #Edilizia #Progettazi… - BVenusia : RT @Marteena84: Ma chi ci chiama 'lavaculi' pensa sul serio di offendere?Vado molto fiera dei culi lavati, come delle vite salvate in team,… -