La fiera delle illusioni” | in sala film pieno di star di Del Toro

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Arriva nei cinema l'ultimodi Guillermo Del, "La", un noirdi grandi, da Bradley Cooper a Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard Jenkins, Rooney Mara. Il visionario regista, vincitore dell'Oscar per "La forma dell'acqua", ci porta all'inizio in un luna park itinerante degli anni Trenta, regno di terrore e meraviglie, e poi nelle sale della ricchezza e del potere dove albergano la seduzione e il tradimento. Al centro della storia si trova un uomo che vende la propria anima all'arte dell'imbroglio.video width="746" height="420" ...

La fiera delle illusioni " Nightmare Alley di Guillermo del Toro, appena approdato nelle sale cinematografiche italiane, è un adattamento dell'omonimo romanzo del 1946 scritto da William Lindsay ... In "La fiera delle illusioni" l'ascesa e la caduta di Stanton, nella sua circolarità evidente, così affronta e affonda nei codici morali di una storia dove l'inganno ragiona sulla messa in scena e i ...