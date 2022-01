La Fed lascia i tassi invariati ma avverte | “Da marzo possibile aumento L’economia non ha più bisogno di forte sostegno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 gennaio 2022) La banca centrale statunitense ha annunciato, come da attese, di essere pronta ad iniziare ad aumentare idi interesse da, un passo fondamentale per invertire le politiche espansive dell’era pandemica che hanno alimentato occupazione e crescita ma hanno anche intensificato l’inflazione. Dalla primavera, dunque, le strade di Fed e Bce si divideranno, con la seconda che ha garantito di voler continuare sulla strada della politica accomodante anche se dafermerà il programma aggiuntivo di acquisto di titoli messo in campo per l’emergenza Covid. Il Comitato Fomc della Fed, braccio operativo della Federal Reserve, ha stabilito di continuare a ridurre il ritmo mensile degli acquisti netti di titoli del Tesoro, portandoli a termine a. Gli acquisti e le detenzione di titoli in corso da parte della ...