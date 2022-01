La donna entra in negozio e un ragazzo inforca la sua bicicletta e se ne va: visto, inseguito e preso poco lontano (Di giovedì 27 gennaio 2022) PESARO - Il furto della bicicletta , la fuga. A dare l'allarme ai carabinieri è un cittadino romeno che con senso civico non ha voltato lo sguardo dall'altra parte. Il fatto è successo martedì ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 27 gennaio 2022) PESARO - Il furto della, la fuga. A dare l'allarme ai carabinieri è un cittadino romeno che con senso civico non ha voltato lo sguardo dall'altra parte. Il fatto è successo martedì ...

