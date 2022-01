La Disney cancella i sette nani di Biancaneve e “si inchina” alla protesta di Peter Dinklage

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Neanche idivanno bene. Così salta tutto. Stravolgere le favole, cambiandone i connotati della tradizione, più che un vezzo sta diventando un diktat fuori controllo. Ma anche un capriccio arbitrario. Laha deciso di trasformarli, dopo l’ennesima polemica sulla trasposizione in live action del capolavoro: ossia un film interpretato da persone in carne e ossa. Sono fioccate le polemiche più disparate non appena laha dato l’annuncio: prima la “zione” del principe azzurro, trasformato in un ladruncolo che conoscedurante una rapina. Poi la trasformazione della protagonista in u a donna che si autodetermina, senza “aiutini” principeschi, baci “rubati” e risvegli magici. Ora polemica sui...