La consigliera leghista condannata a pagare 4mila per una emoji "offensiva" sui social (Di giovedì 27 gennaio 2022) Un risarcimento di 4mila euro per aver postato un'emoticon di un escremento. La goliardata ha tirato un brutto scherzo a Laura Bocchi, consigliera comunale leghista di Verona. Ha usato l'immagine per rispondere a un post su Facebook in cui attaccava Chiara Tosi, avvocato e attivista ambientale, per essersi opposta a un taglio di alberi volto a realizzare una linea filobus. Il commento, come riporta il quotidiano locale L'Arena non era offensivo, ma l'emoticon l'ha "incastrata". E se in un primo momento Bocchi ha cancellato il disegno su intimazione del giudice Claudia Dal Martello, Tosi le ha comunque fatto causa. Una causa andata avanti per due anni. L'emoji pubblicato su un social, in quel modo, è «attributo gratuitamente offensivo che supera il limite della continenza: la critica sull'operato di ...

