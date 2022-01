La comunità del Rione Carmine piange Zio Bruno (Di giovedì 27 gennaio 2022) Bruno Frasca, 70 anni, titolare dell’omonimo ristorante del Rione Carmine, se ne è andato stamattina, in punta di piedi. Una malattia che non perdona lo ha sottratto all’affetto dei suoi familiari. Al Rione Carmine era un punto di riferimento: il suo ristorantino, a gestione familiare, era mèta di tanti affezionati clienti, una piccola comunità che Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 27 gennaio 2022)Frasca, 70 anni, titolare dell’omonimo ristorante del, se ne è andato stamattina, in punta di piedi. Una malattia che non perdona lo ha sottratto all’affetto dei suoi familiari. Alera un punto di riferimento: il suo ristorantino, a gestione familiare, era mèta di tanti affezionati clienti, una piccolache Il Blog di Giò.

Advertising

AnnaAscani : La scelta di #Mattarella è un’ottima notizia per il Paese. Sono orgogliosa della comunità del @pdnetwork che in gio… - patriziaprestip : Una bella comunità quella del @pdnetwork . Soprattutto quando arriva unita al traguardo. E in sintonia con il Paese… - romaebraica : I ragazzi della nostra scuola esprimono così gratitudine per l’opera e la vicinanza del Pres. Mattarella alla Comun… - cybernaua : - danisetta : RT @ladivoralibri: Classico e unico, Sonata d’inverno di Dorothy Edwards esplora la solitudine dell’animo umano. A far da sfondo una piccol… -