La collina dei papaveri (2011). Un racconto dal Giappone degli anni 60. (Di giovedì 27 gennaio 2022) Titolo originale: Kokuriko-zaka kara Anno: 2011 Paese: Giappone Genere: animazione, drammatico Produzione: Studio Ghibli Distribuzione: Lucky Red Durata: 87 min. Regia: Goro Miyazaki Sceneggiatura: Hayao Miyazaki, Keiko Niwa Fotografia: Atsushi Okui Montaggio: Takeshi Seyama Musiche: Satoshi Takebe Animatori: Akihiko Yamashita, Atsushi Yamagata, Kitaro Kousaka La collina dei papaveri La collina... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di giovedì 27 gennaio 2022) Titolo originale: Kokuriko-zaka kara Anno:Paese:Genere: animazione, drammatico Produzione: Studio Ghibli Distribuzione: Lucky Red Durata: 87 min. Regia: Goro Miyazaki Sceneggiatura: Hayao Miyazaki, Keiko Niwa Fotografia: Atsushi Okui Montaggio: Takeshi Seyama Musiche: Satoshi Takebe Animatori: Akihiko Yamashita, Atsushi Yamagata, Kitaro Kousaka LadeiLa... Source

Advertising

Agenzia_Ansa : A Norcia la costruzione del nuovo monastero dei benedettini, 'rappresenta un segno di grande speranza'. I monaci, d… - occhiocine : Umi e Shun in un fotogramma de: La collina dei papaveri - DANI56 : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - alta pressione e tempo stabile, ma con cieli grigi in pianura e collina per nubi basse piuttosto compatt… - GioMatLTER : RT @flash_meteo: #meteo #Toscana - alta pressione e tempo stabile, ma con cieli grigi in pianura e collina per nubi basse piuttosto compatt… - flash_meteo : #meteo #Toscana - alta pressione e tempo stabile, ma con cieli grigi in pianura e collina per nubi basse piuttosto… -