La Cina sulla tensione Russia - Ucraina: 'No alla guerra fredda ma negoziati per trovare un equilibrio' (Di giovedì 27 gennaio 2022) Russia - Ucraina, nella tensione con gli Stati Uniti interviene la Cina. Pechino ritiene che 'per risolvere' la questione della crisi in Ucraina sia necessario 'tornare ancora al punto originale del ... Leggi su globalist (Di giovedì 27 gennaio 2022), nellacon gli Stati Uniti interviene la. Pechino ritiene che 'per risolvere' la questione della crisi insia necessario 'tornare ancora al punto originale del ...

Advertising

reportrai3 : ? Le ultime rivelazioni sulla strage di Bologna ? Il soft power della Cina che sfrutta le debolezze dell’Ue ? La d… - smilypapiking : RT @LaRagione_eu: L’episodio di censura avvenuto in #Cina ai danni del film cult #Fightclub fa quasi sorridere per l’ingenuità del gesto: s… - LaRagione_eu : L’episodio di censura avvenuto in #Cina ai danni del film cult #Fightclub fa quasi sorridere per l’ingenuità del ge… - globalistIT : Ecco la posizione di Pechino - anita_milewska : RT @InformazioneA: #Russia #Ucraina -Per la Russia #Kiev è diventato il giocattolo nelle mani di #NATO e #USA ed è usata come strumento p… -