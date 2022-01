La Casertana preleva dal Venezia il portiere Salvatore Carotenuto

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – LaFC comunica di averto a titolo temporaneo dalFC il calciatoreclasse 2003, maturato nel vivaio dei lagunari, si è messo in evidenza in modo particolare con la formazione Under 17 allenata da mister Soncin. Prestazioni che gli hanno permesso nella stagione 2020/21 di essere parte del gruppo che ha centrato la promozione in serie A. Nella prima parte dell’annata in corso, ilcampano ha militato nelle fila del Bitonto. Da oggi è a disposizione di mister Maiuri ed avrà sulle spalle la maglia numero 12 dei falchetti. “Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo percorso con una maglia importante come quella della– commenta ...

La Casertana FC comunica di aver prelevato a titolo temporaneo dal Venezia FC il calciatore Salvatore Carotenuto. Portiere classe 2003, maturato nel vivaio dei lagunari, si è messo in evidenza in modo ...