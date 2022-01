La bufala dell’uomo morto nei 15 minuti di osservazione a Bergamo

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 27 gennaio 2022) L’Eco disi è dovuto occupare di un video che stava circolando insistentemente tra social network e chat private di utenti soprattutto nella provincia e nel resto della Lombardia. Nelle immagini di quello che è chiaramente l’hub vaccinale di Chiuduno in provincia di, si vede un capannello di persone intorno a una persona all’interno della sala d’attesa post vaccino, dove i cittadini trascorrono i canonici 15didopo la somministrazione. La descrizione del post che accompagna il video parla di un uomo «all’hub vaccinale nei 15di attesa post-vaccino. Notare come la gente resta seduta al proprio posto. Vi hanno fottuto il cervello». LEGGI ANCHE > Non è un bambino che muore dopo il vaccino, ma la vittima di un bombardamento in Siria ...