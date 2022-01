La beffa del Pnrr: l’Italia cresce troppo e rischia il taglio dei fondi (Di giovedì 27 gennaio 2022) l’Italia rischia un taglio dei fondi del Recovery Plan. Ma non perché abbia sbagliato qualcosa, anzi. A giugno, quando scatterà la revisione degli obiettivi del Pnrr, una parte dei miliardi assegnati a Roma potrebbe essere ridistribuito perché la crescita del Belpaese è più forte di quella degli altri paesi europei. E questo perché il 70% delle somme attribuite all’Italia è definitivo, mentre il restante 30%, ovvero circa 60 miliardi, può essere rimodulato secondo le regole. Il Corriere della Sera fa sapere oggi che l’economia cresce a un ritmo più alto di quello che prevedeva la Commissione Europea: 2,6% in più. La Spagna invece viaggia all’1,3% e la Germania allo 0,5%. Per questo si rischiano gli spostamenti di bilancio. Mentre si sta per aprire ... Leggi su open.online (Di giovedì 27 gennaio 2022)undeidel Recovery Plan. Ma non perché abbia sbagliato qualcosa, anzi. A giugno, quando scatterà la revisione degli obiettivi del, una parte dei miliardi assegnati a Roma potrebbe essere ridistribuito perché la crescita del Belpaese è più forte di quella degli altri paesi europei. E questo perché il 70% delle somme attribuite alè definitivo, mentre il restante 30%, ovvero circa 60 miliardi, può essere rimodulato secondo le regole. Il Corriere della Sera fa sapere oggi che l’economiaa un ritmo più alto di quello che prevedeva la Commissione Europea: 2,6% in più. La Spagna invece viaggia all’1,3% e la Germania allo 0,5%. Per questo sino gli spostamenti di bilancio. Mentre si sta per aprire ...

