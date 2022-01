Kulusevski lascia la Juventus? L’offerta a sorpresa arriva dall’estero (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dejan Kulusevski non è mai pienamente riuscito a integrarsi nell’ambiente Juventus e ora come non mai sembra destinato alla partenza. L’acquisto di Vlahovic impone alla Juventus di vendere per poter rifinanziare il proprio mercato, ma la cosa non è affatto semplice, anche se sembra essere aperta una nuova e insperata porta per la cessione di Dejan Kulusevski. La Juventus sta sondando moltissimo sia il mercato in entrata che quello in uscita, ma purtroppo ormai tutti sanno che l’acquisto di Vlahovic obbliga Madama a dover vendere il più possibile e tutti cercano dunque di giocare al ribasso. Dejan Kulusevski è uno dei giocatori che sembra ormai prossimo alla cessione, dato che dopo un anno e mezzo non è ancora riuscito a mostrare pienamente il proprio potenziale e a questo punto sono ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 27 gennaio 2022) Dejannon è mai pienamente riuscito a integrarsi nell’ambientee ora come non mai sembra destinato alla partenza. L’acquisto di Vlahovic impone alladi vendere per poter rifinanziare il proprio mercato, ma la cosa non è affatto semplice, anche se sembra essere aperta una nuova e insperata porta per la cessione di Dejan. Lasta sondando moltissimo sia il mercato in entrata che quello in uscita, ma purtroppo ormai tutti sanno che l’acquisto di Vlahovic obbliga Madama a dover vendere il più possibile e tutti cercano dunque di giocare al ribasso. Dejanè uno dei giocatori che sembra ormai prossimo alla cessione, dato che dopo un anno e mezzo non è ancora riuscito a mostrare pienamente il proprio potenziale e a questo punto sono ...

