Kim Rossi Stuart | terrore a Roma | il figlio finisce nel Tevere FOTO

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Tragedia sfiorata per Kime la moglie Ilaria Spada. La coppia infatti stata passeggiando asulla pista ciclabile sulle sponde del, quando ilIan è scivolato in...

Advertising

zazoomblog : Incidente nel Tevere il figlio di Kim Rossi Stuart finisce nel fiume: l’attore lo salva - #Incidente #Tevere… - sonocomevenezia : Stamattina apro disgraziatamente Instagram e vedo: - culo di kim kardashian su sfondo tropicale - una darkettona c… - Tullia01 : RT @ilgiornale: Un risarcimento di poco più di 36mila euro ma, soprattutto, la condanna della Cedu all'Italia: così è finito il caso del ni… - ilgiornale : Un risarcimento di poco più di 36mila euro ma, soprattutto, la condanna della Cedu all'Italia: così è finito il cas… - Bellardino763 : Il mondo alla rovescia... -

Ultime Notizie dalla rete : Kim Rossi

Brutta avventura, ma con lieto fine, perStuart e la moglie Ilaria Spada , in dolce attesa. La coppia passeggiava sul lungotevere di Roma insieme ai due figli Ettore (4 anni) e Ian (2) quando il più piccolo è scivolato in acqua. ...Il ragazzo è Giacomo Seydou Sy, figlio della sorella dell'attoreStuart, la quale da anni si batte per vedere riconosciuti i diritti umani del figlio che soffre di turbe della personalità e ...Tragedia sfiorata per Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada. La coppia infatti stata passeggiando a Roma sulla pista ciclabile sulle sponde del Tevere, quando il figlio Ian è scivolato ...Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada hanno vissuto attimi di puro terrore: il loro figlio più piccolo è scivolato nel Tevere.