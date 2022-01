Kim Rossi Stuart che spavento: il figlio finisce nel Tevere, lui si lancia e lo salva (Di giovedì 27 gennaio 2022) Kim Rossi Stuart e la sua compagna Ilaria Spada hanno vissuto attimi di puro terrore qualche giorno fa. La notizie è trapelata solo oggi perché raccontata dall'attore sulle pagine di Diva e Donna. Mentre tutta la famiglia stava passeggiando sulla pista ciclabile lungo le rive del fiume Tevere all'improvviso il figlio più piccolo Ian è scivolato nel fiume. Non è chiaro per quale motivo, se per una distrazione o a causa del ghiaccio. Fatto sta che l'attore non ha esitato un attimo a lanciarsi per recuperare il piccolo. Il bambino è caduto quasi per intero in acqua e sarebbe potuta finire molto male se non fosse stato per la prontezza di riflessi di Kim. Alla fine l'attore si è bagnato soltanto le gambe mentre Ian è uscito dall'acqua completamente bagnato e in lacrime probabilmente anche a causa del ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 27 gennaio 2022) Kime la sua compagna Ilaria Spada hanno vissuto attimi di puro terrore qualche giorno fa. La notizie è trapelata solo oggi perché raccontata dall'attore sulle pagine di Diva e Donna. Mentre tutta la famiglia stava passeggiando sulla pista ciclabile lungo le rive del fiumeall'improvviso ilpiù piccolo Ian è scivolato nel fiume. Non è chiaro per quale motivo, se per una distrazione o a causa del ghiaccio. Fatto sta che l'attore non ha esitato un attimo arsi per recuperare il piccolo. Il bambino è caduto quasi per intero in acqua e sarebbe potuta finire molto male se non fosse stato per la prontezza di riflessi di Kim. Alla fine l'attore si è bagnato soltanto le gambe mentre Ian è uscito dall'acqua completamente bagnato e in lacrime probabilmente anche a causa del ...

