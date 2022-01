Kate Hudson, passeggiata stilosa con Rani Rose (Di giovedì 27 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ Kate Hudson Kate Hudson ha lasciato a casa i suoi ragazzi per trascorrere un po’ di tempo mamma-figlia con la piccola Rani Rose. Queste foto sono state condivise su Instagram dalla star di Music che, per la sua passeggiata a New York, ha scelto un cappotto in ecopelliccia color ruggine, abbinato a maxi occhiali da sole neri. Stilosissima anche la piccola, avuta tre anni fa dal fidanzato Danny Fujikawa, che ha optato per un piumino color panna effetto teddy bear e occhiali da sole dalle lenti a cuore. Foto: @ Instagram/ Kate Hudson Ma quanto sono carine? L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Foto: @ Instagram/ha lasciato a casa i suoi ragazzi per trascorrere un po’ di tempo mamma-figlia con la piccola. Queste foto sono state condivise su Instagram dalla star di Music che, per la suaa New York, ha scelto un cappotto in ecopelliccia color ruggine, abbinato a maxi occhiali da sole neri. Stilosissima anche la piccola, avuta tre anni fa dal fidanzato Danny Fujikawa, che ha optato per un piumino color panna effetto teddy bear e occhiali da sole dalle lenti a cuore. Foto: @ Instagram/Ma quanto sono carine? L'articolo proviene da City Roma News.

