Juventus-Vlahovic, Capello al Corriere dello Sport: “La Juventus si prende il quarto posto” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vlahovic è il colpo giusto per il quarto posto. L’ex tecnico Fabio Capello promuove la Juventus che sta per annunciare l’arrivo del bomber viola, autore di 17 gol in questo inizio di stagione. Per l’ex Ct inglese, intervistato dal Corriere dello Sport, accadrà che “una delle quattro squadre in zona Champions ne uscirà e la Juve prenderà il suo posto. Vlahovic secondo me è il giocatore più interessante che si potesse trovare in questo momento”. Per Capello però non è necessaria un’uscita di Morata, anzi con una coppia formata da Vlahovic e lo spagnolo “per gli avversari sarà difficile opporsi”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022)è il colpo giusto per il. L’ex tecnico Fabiopromuove lache sta per annunciare l’arrivo del bomber viola, autore di 17 gol in questo inizio di stagione. Per l’ex Ct inglese, intervistato dal, accadrà che “una delle quattro squadre in zona Champions ne uscirà e la Juverà il suosecondo me è il giocatore più interessante che si potesse trovare in questo momento”. Perperò non è necessaria un’uscita di Morata, anzi con una coppia formata dae lo spagnolo “per gli avversari sarà difficile opporsi”.Face.

