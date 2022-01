Juventus, tutto fatto per Vlahovic: superato anche l’ultimo ostacolo (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Juventus è sempre più vicina dal mettere le mani sul bomber della Fiorentina, Dusan Vlahovic: superato anche l’ultimo ostacolo Una campagna acquisti quella che sta per chiudersi, che i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Laè sempre più vicina dal mettere le mani sul bomber della Fiorentina, DusanUna campagna acquisti quella che sta per chiudersi, che i… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

GiovaAlbanese : ?? TUTTO VERO ?? ?? #Vlahovic alla #Juve è fatta! ? Operazione conclusa! ?? OKEEI?? ?? @Gazzetta_it @FabDellaValle… - forumJuventus : ?? #Pradè a #Sportitalia: 'Per #Vlahovic siamo aperti ad ogni soluzione. Se vuole la #Juventus che ce lo comunichi.… - crangi64 : RT @NicoSchira: Nelle ultime ore hanno scritto e detto di tutto sull’agente di Dusan #Vlahovic (D.Ristic), inventando richieste folli (mai… - ChuchoCastroP : RT @juvinsight: In sintesi: la #Juventus aveva chiuso Mauro #Icardi in prestito 6 mesi per poi affondare il colpo Dusan #Vlahovic in estate… - 3cuori1ohana : RT @juvinsight: In sintesi: la #Juventus aveva chiuso Mauro #Icardi in prestito 6 mesi per poi affondare il colpo Dusan #Vlahovic in estate… -