Juventus | Soulè in nazionale argentina | “Primo incontro con Messi | non mi sarei più lavato le mani”

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Continua la crescita di Matias, il talento dellaU23 capace di esordire in prima squadra contro la Salernitana e ora anche convocato dalla. Grande curiosità in patria intorno al giovane bianconero, che in un’intervista al “La Capital” ha anche parlato del suocon Leo: “Non avrei più voluto lavarmi lequando mi ha salutato – spiega– dopo poi abbiamo anche giocato a ping pong e alla prima convocazione ho bevuto mate con Dybala, è andato tutto bene”. Il giocatore ha anche parlato del suo esordio con la prima squadra bianconera: “Quando Allegri mi ha chiamato per entrare con la Salernitana sono impazzito, poi ho cercato di godermela. Il mister ha anche voluto che ...