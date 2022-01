Juventus | ritorno di fiamma per Jorginho | il regista può essere il rinforzo estivo

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Calciomercato: i bianconeri pensano in grande e per l’estate avrebbero messo nel mirinoSecondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, lasarebbe tornata sulle tracce di un vecchio pallino per il centrocampo:. L’italobrasiliano potrebbe aprire le porte alin Italia che, però, al momento è molto complicato. 6 i milioni di ingaggio annui del giocatore, legato al Chelsea da un contratto fino all’estate del 2023. Più facile che i discorsi, con calma, vengano riaperti in estate. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.