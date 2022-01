Juventus, è rivoluzione: idea Jorginho per il centrocampo e Koulibaly per la difesa (Di giovedì 27 gennaio 2022) E' scattata l'operazione rivoluzione in casa Juventus. L'arrivo dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic è solo il primo tassello di una squadra che pronta a cambiare pelle nella prossima sessione di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 27 gennaio 2022) E' scattata l'operazionein casa. L'arrivo dalla Fiorentina di Dusan Vlahovic è solo il primo tassello di una squadra che pronta a cambiare pelle nella prossima sessione di...

Advertising

Pall_Gonfiato : Juventus, è rivoluzione: idea Jorginho per il centrocampo e Koulibaly per la difesa - oscarvalle1984 : RT @capuanogio: Con #Vlahovic la #Juventus anticipa la rivoluzione. In estate servirà una cessione e potrà essere #DeLigt sostituendolo con… - Avenger68445884 : RT @PaPaganini: Buongiorno. È iniziata la rivoluzione #Juventus già a gennaio. In arrivo #Vlahovic addio a #Morata ora e probabilmente #Dyb… - Filo2385Filippo : RT @capuanogio: Con #Vlahovic la #Juventus anticipa la rivoluzione. In estate servirà una cessione e potrà essere #DeLigt sostituendolo con… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #VeneziaJuve #SerieA #Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa: è duello con l… -