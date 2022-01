Juventus | colpo di scena Vlahovic | “Hanno chiesto di…”

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - juvepadrona00 : RT @AntonioFiori15: Come da copione..la #Juventus zitta zitta come ai vecchi tempi,mette a segno un colpo CLAMOROSO..i media cosa fanno?? s… - infoitsport : Juventus scatenata, colpo Koulibaly dopo Vlahovic: l’annuncio - infoitsport : Juventus, accordo di massima: colpo dagli azzurri per Allegri - MassiCristaudo : RT @Anto__rus: Passano gli anni ma il vero colpo di Zhang resta quello di aver tesserato Marotta esattamente il giorno successivo alle sue… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus colpo

migliore? Vlahovic alla. Saranno problemi di Allegri come gioca davanti. Cosa mi aspetto dalla Fiorentina? Un centravanti come Vlahovic ti fa sempre la differenza, ora tocca a ...Fabio Capello dice la sua sui nuovi equilibri allae in Serie A con l'arrivo di Vlahovic, poi Insigne e lo scudettoLasta mettendo a segno il grandeinvernale di mercato, in Italia ma anche in Europa. Su Vlahovic c'erano tanti top club, soprattutto in Premier League ma anche in Liga. Il serbo alla fine ...La proprietà della Juventus ha deciso di proseguire con i colpi top l'estate prossima: i nomi nel mirino della dirigenza bianconera ...La società bianconera ha l’accordo con la Fiorentina e il giocatore, manca quello sulle commissioni: l’entourage del serbo chiede 18 milioni alla firma!