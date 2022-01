Juventus, Bremer il nome per la difesa: primi contatti con il Torino (Di giovedì 27 gennaio 2022) La Juventus starebbe pensando a Gleison Bremer, il difensore brasiliano del Torino. I bianconeri, ora al lavoro per portare subito Vlahovic alla corte di Massimiliano Allegri, avrebbero individuato nel giocatore granata una soluzione per l’estate quando c’è la possibilità del trasferimento di de Ligt in qualche big europea. A rivelarlo il Corriere di Torino, secondo cui sarebbero già stati avviati i primi contatti con l’entourage del giocatore, che comunque potrebbe rinnovare con il Toro nelle prossime settimane. Il club granata infatti vuole monetizzare l’eventuale uscita di uno dei suoi pezzi pregiati. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022) Lastarebbe pensando a Gleison, il difensore brasiliano del. I bianconeri, ora al lavoro per portare subito Vlahovic alla corte di Massimiliano Allegri, avrebbero individuato nel giocatore granata una soluzione per l’estate quando c’è la possibilità del trasferimento di de Ligt in qualche big europea. A rivelarlo il Corriere di, secondo cui sarebbero già stati avviati icon l’entourage del giocatore, che comunque potrebbe rinnovare con il Toro nelle prossime settimane. Il club granata infatti vuole monetizzare l’eventuale uscita di uno dei suoi pezzi pregiati. SportFace.

